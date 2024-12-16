Брик24, торгово-строительная компания

город: с. Стрелецкое

Район: Белгородский район

Адрес: Сказочная улица, 29

Индекс: nan

Телефон: +7 (4722) 37‒11‒92

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.brick24.ru

вид деятельности: Кирпич, Кровельные материалы, Строительство многоквартирных домов, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк