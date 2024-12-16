Брик24, торгово-строительная компания
город: с. Стрелецкое
Район: Белгородский район
Адрес: Сказочная улица, 29
Индекс: nan
Телефон: +7 (4722) 37‒11‒92
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://www.brick24.ru
вид деятельности: Кирпич, Кровельные материалы, Строительство многоквартирных домов, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк