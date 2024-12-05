БРИКМЕН, магазин строительных материалов

город: Краснодар

Район: Краснодар городской округ

Адрес: Ростовское шоссе, 23/5

Индекс: 350072.0

Телефон: +7 (861) 202‒62‒97

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.brickmen.info

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кирпич, Кровельные материалы, Материалы для дорожного строительства, Облицовочный камень, Огнеупорные материалы / изделия, Системы водоотведения, Строительные блоки, Строительные материалы, Строительство дач / коттеджей, Сухие строительные смеси, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 16:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк