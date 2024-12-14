Брикмикс, выставочный зал

город: Воронеж

Район: Воронеж городской округ

Адрес: улица Остужева, 66а

Индекс: 394033.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒910‒160‒21‒85

Сайт: http://xn--90aoahbkzn.xn--p1ai

вид деятельности: Кирпич, Строительные блоки, Сухие строительные смеси, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 10:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду