Брикмикс, выставочный зал
город: Воронеж
Район: Воронеж городской округ
Адрес: улица Остужева, 66а
Индекс: 394033.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒910‒160‒21‒85
Сайт: http://xn--90aoahbkzn.xn--p1ai
вид деятельности: Кирпич, Строительные блоки, Сухие строительные смеси, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 10:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду