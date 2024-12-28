Брикстоунхаус, компания
город: Екатеринбург
Район: Екатеринбург городской округ
Адрес: Дагестанская, 40/1
Индекс: 620010.0
Телефон: +7 (343) 288‒71‒28
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://bsh66.ru
вид деятельности: Кирпич, Кровельные материалы, Сухие строительные смеси, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк