Брикстоунхаус, компания

город: Екатеринбург

Район: Екатеринбург городской округ

Адрес: Дагестанская, 40/1

Индекс: 620010.0

Телефон: +7 (343) 288‒71‒28

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://bsh66.ru

вид деятельности: Кирпич, Кровельные материалы, Сухие строительные смеси, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк