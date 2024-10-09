Британский Король гигантских овощей установил два новых мировых рекорда

46-летний британец Кевин Форти по прозвищу Король гигантских овощей вырастил огурец со стеблем длиной 6,5 м, установив тем самым новый мировой рекорд, сообщает Zakon.kz.

По информации Jam Press, также он вырастил плод баклажана сорта Thai Long Green длиной 40 см, который также установил мировой рекорд. В среднем плоды этого сорта дорастают до 25 см.

Отмечается, что в данное время на счету Форти 11 рекордов Кинги рекордов Гиннесса. Ранее он вырастил самую тяжелую в мире дыню, физалис овощной, а также подсолнух с самым большим соцветием, гигантский цукини и другие растения.

Отец рекордсмена Майк Форти в 1980-х годах основал чемпионат по выращиванию гигантских овощей в Великобритании. Кевин Форти признался, что долгое время не интересовался огородничеством.