Британский врач получил 31 год за отравление партнера матери поддельной вакциной от COVID
Британский врач, недовольный своим наследством и пытавшийся убить бойфренда своей матери, введя ему поддельную вакцину от COVID-19, которая оказалась ядом, приговорен к 31 году тюрьмы, сообщает Zakon.kz.
По информации ABC News, доктор Томас Кван выдавал себя за медсестру и наносил визиты на дом, чтобы заразить Патрика О’Хару плотоядным ядом, поскольку считал, что пожилой человек помешает ему когда-нибудь унаследовать дом матери.
В прошлом месяце 53-летний Кван признал себя виновным в покушении на убийство в Королевском суде Ньюкасла.
72-летний О’Хара выжил после того, как несколько недель провел в отделении интенсивной терапии и перенес операцию по ампутации части руки, чтобы предотвратить распространение некротического фасциита.
Полиция использовала записи камер наблюдения, чтобы выследить Квана.
Они обнаружили, что он разработал сложный план, отправляя поддельные письма с логотипами Национальной службы здравоохранения, гиперссылками и даже QR-кодом, чтобы предложить О’Харе домашний визит для вакцинации от COVID.
Кван замаскировался в защитном снаряжении с головы до ног, тонированных очках и хирургической маске и поехал на прием на автомобиле, используя поддельные номерные знаки.
По словам судьи, Кван, которого описывали как человека, страдающего болезненной одержимостью ядами, использовал йодометан – вещество, содержащееся в пестицидах, которое, по его мнению, медикам будет трудно обнаружить.