Британский врач получил 31 год за отравление партнера матери поддельной вакциной от COVID

Британский врач, недовольный своим наследством и пытавшийся убить бойфренда своей матери, введя ему поддельную вакцину от COVID-19, которая оказалась ядом, приговорен к 31 году тюрьмы, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, доктор Томас Кван выдавал себя за медсестру и наносил визиты на дом, чтобы заразить Патрика О’Хару плотоядным ядом, поскольку считал, что пожилой человек помешает ему когда-нибудь унаследовать дом матери.

В прошлом месяце 53-летний Кван признал себя виновным в покушении на убийство в Королевском суде Ньюкасла.

72-летний О’Хара выжил после того, как несколько недель провел в отделении интенсивной терапии и перенес операцию по ампутации части руки, чтобы предотвратить распространение некротического фасциита.

Полиция использовала записи камер наблюдения, чтобы выследить Квана.

Они обнаружили, что он разработал сложный план, отправляя поддельные письма с логотипами Национальной службы здравоохранения, гиперссылками и даже QR-кодом, чтобы предложить О’Харе домашний визит для вакцинации от COVID.

Кван замаскировался в защитном снаряжении с головы до ног, тонированных очках и хирургической маске и поехал на прием на автомобиле, используя поддельные номерные знаки.

По словам судьи, Кван, которого описывали как человека, страдающего болезненной одержимостью ядами, использовал йодометан – вещество, содержащееся в пестицидах, которое, по его мнению, медикам будет трудно обнаружить.