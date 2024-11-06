Британский врач получил 31 год за отравление партнера матери поддельной вакциной от COVID

Британский врач получил 31 год за отравление партнера матери поддельной вакциной от COVID

Британский врач, недовольный своим наследством и пытавшийся убить бойфренда своей матери, введя ему поддельную вакцину от COVID-19, которая оказалась ядом, приговорен к 31 году тюрьмы, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, доктор Томас Кван выдавал себя за медсестру и наносил визиты на дом, чтобы заразить Патрика О’Хару плотоядным ядом, поскольку считал, что пожилой человек помешает ему когда-нибудь унаследовать дом матери.

В прошлом месяце 53-летний Кван признал себя виновным в покушении на убийство в Королевском суде Ньюкасла.

72-летний О’Хара выжил после того, как несколько недель провел в отделении интенсивной терапии и перенес операцию по ампутации части руки, чтобы предотвратить распространение некротического фасциита.

Полиция использовала записи камер наблюдения, чтобы выследить Квана.

Они обнаружили, что он разработал сложный план, отправляя поддельные письма с логотипами Национальной службы здравоохранения, гиперссылками и даже QR-кодом, чтобы предложить О’Харе домашний визит для вакцинации от COVID.

Кван замаскировался в защитном снаряжении с головы до ног, тонированных очках и хирургической маске и поехал на прием на автомобиле, используя поддельные номерные знаки.

По словам судьи, Кван, которого описывали как человека, страдающего болезненной одержимостью ядами, использовал йодометан – вещество, содержащееся в пестицидах, которое, по его мнению, медикам будет трудно обнаружить.

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