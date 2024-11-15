Бунт в Абхазии: оппозиция штурмом взяла здание парламента

15 ноября 2024 года в Абхазии несколько сотен человек вышли на акцию протеста у здания парламента. В конечном итоге, они его захватили, сообщает Zakon.kz.

Протесты бушуют в Абхазии из-за планируемой ратификации соглашения с Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов. Представители оппозиции смогли окружить весь комплекс правительственных зданий, а затем и войти внутрь парламента.

ТАСС собрал основное о ситуации.

В пятницу парламент Абхазии должен был рассмотреть вопрос ратификации соглашения с Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории страны.

Оппозиция анонсировала акцию протеста у здания парламента и призвала жителей Абхазии принять активное участие в ней, поскольку считает соглашение губительным для экономического суверенитета страны. Правоохранительные структуры республики перевели на усиленный режим несения службы.

Депутаты парламента Абхазии отменили сессию по ратификации соглашения в связи с тем, что им не удалось утвердить повестку дня. За утверждение повестки сессии проголосовали 13 депутатов, четверо выступили против, двое воздержались.

Всего в сессии принял участие 21 депутат из 35, это связано с давлением, которое оказывается на депутатов в вязи с обсуждением данной тематики, заявил спикер парламента Лаша Ашуба.

Представители оппозиции выразили несогласие и потребовали повторного созыва парламента для полного исключения вопроса ратификации.

У здания парламента Абхазии собралось около 2,5 тыс. человек. Протестующие попытались прорваться на территорию парламента, протаранив с помощью автомобиля металлическое ограждение. Они также начали бросать в сотрудников правоохранительных органов камни и палки. Сотрудникам правоохранительных органов удалось остановить митингующих. К месту прорыва ворот подогнали пожарную машину. В ход пошли дымовые шашки.

Абхазия взбунтовалась против русских денег и протаранила забор у президентского дворца: Будет ли штурм:https://t.co/V2FEZOyxl1Фото: Анжела Кучуберия/ТАСС#новости #абхазия pic.twitter.com/ifkRFZ5Zgu — @kpru (@kpru) November 15, 2024

Через какое-то время оппозиция предприняла вторую попытку прорыва в парламент Абхазии. В это время там были слышны звуки, похожие на выстрелы. Затем протестующие все же прорвались на площадь перед зданием.

Министр внутренних дел Абхазии и глава Службы госбезопасности вышли, чтобы провести с ними переговоры. Также в переговоры с митингующими вступили депутаты и члены кабмина Абхазии. Между тем, представители оппозиции продолжили попытки войти в парламент. Через несколько часов им это удалось: представители оппозиции полностью взяли под контроль здание парламента.

Кроме того, демонстранты направились и к зданию администрации президента Абхазии. Они требуют, чтобы президент Аслан Бжания ушел в отставку.

По предварительным данным, восемь человек пострадали в результате беспорядков, один госпитализирован.

30 октября в Москве министр экономического развития России Максим Решетников и вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган подписали соглашение, позволяющее российским компаниям реализовывать на территории Абхазии инвестиционные проекты.

Один из лидеров оппозиции, председатель общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба, заявил, что в республике есть закон об инвестиционной деятельности, принятый в 2014 году, и в нем предусмотрены гарантии для инвесторов, особые условия и льготы. Новое соглашение, по его словам, предусматривает скрытую форму легализации продажи апартаментов.

5 ноября в Сухуме общественные организации, оппозиционные нынешним властям республики, создали штаб по противодействию ратификации соглашения, считая его губительным для экономического суверенитета Абхазии.

Между тем в Новой Зеландии заседание парламента было сорвано ритуальным танцем. Там проходило чтение законопроекта, включающего положения о статусе коренного народа маори. Документ, за который собиралась голосовать депутаты, предлагает изменить трактовку договора между британской Короной и вождями маори, заключенного более 180 лет назад.