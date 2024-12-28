Бвк, группа компаний
город: Самара
Район: Самара городской округ
Адрес: улица Советской Армии, 236г
Индекс: 443011.0
Телефон: 8‒800‒511‒52‒68
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://bvk-group24.ru
вид деятельности: Быстровозводимые здания / сооружения, Кровельные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Сэндвич-панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:30 до 17:00, Вт: с 08:30 до 17:00, Ср: с 08:30 до 17:00, Чт: с 08:30 до 17:00, Пт: с 08:30 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк