Бывший президент Словакии лишился пенсии после приговора за мошенничество

Бывший президент Словакии лишился пенсии после приговора за мошенничество

Бывший президент Словакии лишился пенсии после приговора за мошенничество

Администрация президента Словакии заявила, что прекратила выплату пенсий бывшему президенту Андрею Киске из-за его осуждения за налоговое мошенничество, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, 14 ноября администрация президента Словакии заявила, что прекратила выплату пенсий бывшему президенту Андрею Киске из-за его причастности к налоговому мошенничеству.

Президенты Словакии получают пенсию в размере около 50 тыс. долларов в год после ухода с поста.

В администрации президента добавили, что прекращение выплат было вызвано решением апелляционного суда от 31 октября, который подтвердил решение суда низшей инстанции, признавшего Киску виновным в налоговом мошенничестве и приговорившего его к одному году лишения свободы условно.

Приговор окончательный, но Киска, не признавший себя виновным, заявил, что воспользуется возможностью оспорить приговор в Верховном суде страны, чтобы попытаться очистить свое имя.

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