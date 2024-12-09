C-групп, торговая компания

город: Братск

Район: Братск городской округ

Адрес: Индустриальный проезд, 8Б

Индекс: 665708.0

Телефон: +7 (3953) 27‒36‒16

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://s-grup.ru

вид деятельности: Быстровозводимые здания / сооружения, Гидроизоляционные материалы, Керамогранит, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк