Caparol Center, торгово-сервисный центр
город: Москва
Район: nan
Адрес: Каширское шоссе, 43 к2 ст2
Индекс: 115409.0
Телефон: +7 (495) 510‒17‒74
Мобильный Телефон: +7‒919‒106‒62‒71
Сайт: nan
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Лакокрасочные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду