Caparol Center, торгово-сервисный центр

город: Москва

Район: nan

Адрес: Каширское шоссе, 43 к2 ст2

Индекс: 115409.0

Телефон: +7 (495) 510‒17‒74

Мобильный Телефон: +7‒919‒106‒62‒71

Сайт: nan

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Лакокрасочные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду