Caparol market, официальный партнер Дав-руссланд

город: Новосибирск

Район: Новосибирск городской округ

Адрес: Есенина, 67

Индекс: 630124.0

Телефон: +7 (383) 347‒83‒72

Мобильный Телефон: +7‒913‒941‒44‒70

Сайт: nan

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Лакокрасочные материалы, Отделочные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительному звонку: пн-пт)

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты