Caparol market, официальный партнер Дав-руссланд
город: Новосибирск
Район: Новосибирск городской округ
Адрес: Есенина, 67
Индекс: 630124.0
Телефон: +7 (383) 347‒83‒72
Мобильный Телефон: +7‒913‒941‒44‒70
Сайт: nan
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Лакокрасочные материалы, Отделочные материалы, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительному звонку: пн-пт)
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты