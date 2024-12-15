CeramicGroup, группа компаний
город: Москва
Район: nan
Адрес: улица Твардовского, 12 к1
Индекс: 123458.0
Телефон: +7 (495) 228‒03‒11
Мобильный Телефон: +7‒903‒136‒98‒19
Сайт: http://ceramicgroup.ru
вид деятельности: Изделия из камня для помещений, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кирпич, Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Строительные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Ежедневно с 10:00 до 20:00 (по предварительной записи: сб)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду