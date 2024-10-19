Часть пятиэтажки рухнула от взрыва газа в России: есть погибшие

Часть пятиэтажки рухнула от взрыва газа в России: есть погибшие

Часть пятиэтажки рухнула от взрыва газа в России: есть погибшие

Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном жилом доме в российском городе Кирсанов, который расположен в Тамбовской области. Погибли два человека, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Максим Егоров:

«Сегодня, 19 октября 2024 года, в 04:55 произошел взрыв бытового газа на четвертом этаже многоквартирного дома. Есть разрушения. Пожар был локализован в 05:41. Люди из дома эвакуированы. По предварительной информации, два человека погибли».

Часть пятиэтажки рухнула от взрыва газа в России: есть погибшие

Егоров добавил, что за помощью обратились восемь человек, которых доставили в медицинское учреждение, пять жителей дома от госпитализации отказались.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что пожарно-спасательные подразделения локализовали пожар на площади 150 квадратных метров, который начался после утечки бытового газа. Повреждены четвертый и пятый этажи. Сейчас специалисты продолжают разбирать завалы.

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