Чехол для хранения кистей `DECO.` UKIYO в форме сердца (большое)

239 ₽ 89 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

Вес в упаковке: 17 г

Высота упаковки: 78 мм

Ширина упаковки: 48 мм

Длина упаковки: 31 мм

Раздел: косметички

Артикул 228333

Страна: КИТАЙ/ CHINA



Все товары бренда Коллекция UKIYO вдохновлена современным японским искусством, которое ассоциируется с красотой в моменте, показывает «мир мимолетных наслаждений и мир любви».

Силиконовый чехол для кистей в виде сердца поможет сохранить ваши кисти в первозданном виде. Чехол подходит для хранения, сушки и транспортировки кистей.

Секрет от DECO.

Силиконовый чехол позволяет хранить кисти различных размеров, как большие кисти для пудры и румян, так и несколько малых кистей для теней и пр.

Способ применения: Возьмите кисть, проденьте ручку кисти через верхний вырез в чехле и аккуратно натяните его на ворс… кисти.

Состав: Силикон. Срок годности не ограничен.