Чехол для хранения кистей `DECO.` UKIYO в форме сердца (большое)
239 ₽ 89 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.
- Вес в упаковке: 17 г
- Высота упаковки: 78 мм
- Ширина упаковки: 48 мм
- Длина упаковки: 31 мм
- Раздел: косметички
- Артикул 228333
- Страна: КИТАЙ/ CHINA
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Все товары бренда Коллекция UKIYO вдохновлена современным японским искусством, которое ассоциируется с красотой в моменте, показывает «мир мимолетных наслаждений и мир любви».
Силиконовый чехол для кистей в виде сердца поможет сохранить ваши кисти в первозданном виде. Чехол подходит для хранения, сушки и транспортировки кистей.
Секрет от DECO.
Силиконовый чехол позволяет хранить кисти различных размеров, как большие кисти для пудры и румян, так и несколько малых кистей для теней и пр.
Способ применения: Возьмите кисть, проденьте ручку кисти через верхний вырез в чехле и аккуратно натяните его на ворс… кисти.
Состав: Силикон. Срок годности не ограничен.