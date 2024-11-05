Чехол для хранения кистей `DECO.` UKIYO в форме сердца (большое)

Чехол для хранения кистей `DECO.` UKIYO в форме сердца (большое)

Чехол для хранения кистей `DECO.` UKIYO в форме сердца (большое)

239 ₽ 89 ₽ Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Вес в упаковке: 17 г
  • Высота упаковки: 78 мм
  • Ширина упаковки: 48 мм
  • Длина упаковки: 31 мм
  • Раздел: косметички
  • Артикул 228333
  • Страна: КИТАЙ/ CHINA

Все товары бренда Коллекция UKIYO вдохновлена современным японским искусством, которое ассоциируется с красотой в моменте, показывает «мир мимолетных наслаждений и мир любви».

Силиконовый чехол для кистей в виде сердца поможет сохранить ваши кисти в первозданном виде. Чехол подходит для хранения, сушки и транспортировки кистей.

Секрет от DECO.
Силиконовый чехол позволяет хранить кисти различных размеров, как большие кисти для пудры и румян, так и несколько малых кистей для теней и пр.

Способ применения: Возьмите кисть, проденьте ручку кисти через верхний вырез в чехле и аккуратно натяните его на ворс… кисти.

Состав: Силикон. Срок годности не ограничен.

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