Человеческое лицо обнаружили на новых снимках с Марса

Человеческое лицо обнаружили на новых снимках с Марса

Человеческое лицо обнаружили на новых снимках с Марса

Внимание социальных сетей привлекли новые снимки пыльного Марса, сделанные марсоходом Perseverance в кратере Джезеро 27 сентября. На одном из кадров виден камень странной формы, который люди сравнили с человеческим лицом, сообщает Zakon.kz.

Эксперты рассказали Metro, что на фотографии всего лишь кусок осадочного песчаника, типичного для этой области, когда-то затопленной водой.

Восприятие знакомых форм в неоднозначных образах называется парейдолией, напомнили специалисты, а также заверили, что это распространенное психологическое явление.

Отметим, что ученые уже выделяли подобные «лица» на Марсе. Также люди замечали камни, похожие на морду медведя, грибок, резное изображение воина, ложку и даже жуков. Однако увидеть человеческие черты на различных объектах можно не только на Красной планете, но и по всему космосу, рассказали специалисты.

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