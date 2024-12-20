Chelsi, оптово-розничный центр отделочных и строительных материалов

город: Челябинск

Район: Челябинский городской округ

Адрес: Новоградский проспект, 64

Индекс: 454100.0

Телефон: +7 (351) 222‒88‒88

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://chelsi174.ru

вид деятельности: Бензоинструмент, Входные двери, Герметики / Клеи, Декоративные отделочные элементы и материалы, Жалюзи, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Карнизы, Керамическая плитка / Кафель, Ковры, Корпусная мебель, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Мебель для кухни, Межкомнатные двери, Мягкая мебель, Напольные покрытия / Комплектующие, Облицовочный камень, Обои, Отделочные материалы, Сантехника / Санфаянс, Светотехника, Стеновые панели, Строительные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материал

Время работы: Пн: с 09:00 до 20:00, Вт: с 09:00 до 20:00, Ср: с 09:00 до 20:00, Чт: с 09:00 до 20:00, Пт: с 09:00 до 20:00, Сб: с 09:00 до 20:00, Вс: с 09:00 до 19:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт