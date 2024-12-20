Челябинский Завод Строительного Пенопласта, компания по производству пенопласта

город: Челябинск

Район: Челябинский городской округ

Адрес: Копейское шоссе, 50/2

Индекс: 454010.0

Телефон: +7 (351) 217‒18‒60

Мобильный Телефон: +7‒904‒970‒27‒97

Сайт: http://penoplast-74.ru

вид деятельности: Звукоизоляционные материалы, Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Упаковочные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду