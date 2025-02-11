Чем чистить акриловую ванну: подходящая бытовая химия и 6 народных средств

1 Избавить ванну из акрила от стойких пятен и налета, не повредив ее, не так просто, как кажется. Рассказываем, чем можно отмыть эту сантехнику бережно, но эффективно.

Акрил, как и большинство полимеров, достаточно требователен к уходу, поэтому прежде чем приступать к его очистке, стоит узнать важные нюансы этого процесса. Чем чистить акриловую ванну? Какие магазинные средства можно использовать? Можно ли обрабатывать этот материал подручными веществами? Как убрать с чаши ржавчину или прочный известковый налет, не испортив ее покрытие? Статья поможет разобраться в этих вопросах.

Правила чистки акриловых ванн

Виды загрязнений

Чем отмыть акрил

— Бытовая химия

— Народные средства

Чем нельзя чистить

Как поддерживать чистоту ванны

Какие бывают загрязнения

Вопрос, чем почистить акриловую ванну, пока она новая, встает достаточно редко. Если она выполнена из качественного материала, то грязь не будет впитываться в нее. С гладкой, практически лишенной пор поверхности любые загрязнения легко убираются смоченной в воде салфеткой из микрофибры или губкой.

Однако с течением времени, а также при ненадлежащем уходе и плохом качестве воды сантехническое изделие может покрыться пятнами и утратить свой ослепительно белый цвет.

Известковый налет, пожалуй, самая распространенная проблема, с которой сталкиваются владельцы любых ванн, включая акриловые. Он образуется из-за естественных солей, содержащихся в жидкости, которые оседают на стенках, если не вытирать их насухо. Выглядят такие загрязнения как желтоватые или серые пятна, шероховатые на ощупь. Отмыть их очень сложно, так как они, хоть и не впитываются в акрил, но создают прочную твердую корку, которая крепко держится на поверхности.

Мыльный налет намного безобиднее, но и он способен заметно ухудшить вид сантехники. Выглядит он как тонкая матовая пленка, а образуется из высохших частиц мыла, шампуня и геля для душа, смешанных с частицами грязи.

Плесень также одна из распространенных проблем. Несмотря на то, что в материал часто добавляют добавки для подавления роста патогенов, микроорганизмы все равно нередко появляются из-за высокой влажности и плохой вентиляции. Ускоряет этот процесс неправильная забота о ванне: если мыть ее абразивными порошками и тереть грубыми щетками, она покроется микротрещинами, где очень быстро поселятся плесневые споры.

Ржавчина возникает, если в водопроводной воде слишком много железа либо когда подтекает старая сантехника. Отличить ее легко по характерному буро-оранжевому оттенку.

Самые стойкие пятна, как правило, появляются от красителей — краски для волос, следов фломастеров или маркеров и т.д. Их всегда следует смывать сразу, так как они проникают вглубь материала, и спустя всего несколько часов устранить их бывает уже невозможно.

Пытаясь избавиться от загрязнений, всегда следует помнить: чем агрессивнее применяемое вещество, тем больше вероятность, что оно повредит ванну. Также надо учитывать качество материала: литьевой акрил от известного производителя сможет противостоять даже сильным химическим составам, а вот модели из пластика, покрытого полимерным слоем, придут в негодность намного быстрее.

Чем очистить акриловую ванну

Бытовая химия

Самый безопасный способ мытья — мыльная пена. Лучше брать хозяйственное мыло, но подойдет и банное или туалетное. Однако этот метод справится только с несложными загрязнениями. Его стоит использовать регулярно для поддержания чистоты акриловой чаши, а не для борьбы с въевшимися пятнами.

Для более глубокого очищения понадобятся специальные средства. Это могут быть как разработанные именно для акрила составы, так и любые уходовые препараты с щадящим составом (в них не должно быть сильных кислот и щелочей, абразивов, спиртов, растворителей и т.д.). Как правило, выпускаются они в форме гелей, кремов и спреев, поскольку порошки могут поцарапать деликатную поверхность.

Совет: если вы пользуетесь концентратами, точно следуйте инструкции — неправильно разведенные, они могут повредить ванну.

При выборе профессионального средства надо обратить внимание на его назначение. Одни составы лучше подходят для растворения известкового налета, другие хорошо борются с мыльной пленкой, третьи устраняют въевшуюся ржавчину и т.д. При этом их нельзя смешивать, чтобы устранить сразу несколько проблем, так как химическая реакция между ними будет непредсказуемой — от разрушения полимерного покрытия ванны до выделения ядовитых паров. Если надо очистить сантехнику разными препаратами, используйте их поочередно, каждый раз тщательно смывая предыдущий.

Также есть и универсальные уходы, однако они подходят в большей степени для повседневной уборки, так как легко смывают слабые загрязнения любых типов, но практически бессильны против стойких отложений.

Совет: какими бы щадящими и безопасными ни были магазинные средства, никогда не передерживайте их на поверхности ванной — при длительном воздействии они могут испортить ее.

Народные рецепты

Для обработки акрила подходят многие подручные средства. Однако все их надо использовать с осторожностью, а перед применением тестировать на незаметном участке, чтобы убедиться, что они не навредят материалу.

Чем чистить акриловую ванну в домашних условиях?

Перекись водорода осветлит въевшиеся пятна, но ее используют только точечно, так как на обработку всей поверхности уйдет неоправданно много раствора. Если изменившие цвет участки большие, то пероксид размешивают с уксусом и наносят на них с помощью пульверизатора.

Чтобы избавить полимер от известкового налета и желтого оттенка, понадобится кислота. Наполните ванну теплой водой и налейте в нее 1 литр 9%-го уксуса (столового), оставьте на несколько часов (можно на ночь, но не дольше чем на 12 часов).

Заменить уксус можно лимонным соком (достаточно полстакана) или лимонной кислотой в порошке (150-200 гр).

Лимон также можно использовать против ржавчины: разрежьте цитрус напополам или на толстые дольки и приложите на 10-15 минут к пятну, а затем потрите мягкой губкой и обильно промойте водой.

Соду применяют только в виде полужидкой кашицы, которую наносят на загрязнения, выдерживают полчаса, а затем смывают чистой водой. При этом тереть таким средством акрил запрещено, так как оно является абразивом и повреждает поверхность ванны.

Для устранения желтизны можно смешать в равных пропорциях соду и горчичный порошок, а затем добавить воды до получения густой кашицы. Получившееся вещество наносят на загрязнения и через час смывают. Как и в предыдущем случае, растирать смесь по стенкам и дну нельзя — это приведет к многочисленным царапинам.

Важная рекомендация: все народные средства следует сперва проверять на незаметном участке, чтобы убедиться в их безопасности для покрытия. И даже несмотря на такие меры предосторожности, надо понимать, что их использование — это всегда риск.

Чем нельзя чистить

Акрил — довольно чувствительный материал, который легко повреждается при неправильном обращении. Любое грубое или чрезмерное воздействие оставляет на нем неустранимые следы, поэтому прежде чем приступать к основательному мытью, стоит изучить, чего боится полимер.

В первую очередь под запретом все абразивы — выбирайте только жидкие или гелевые чистящие средства (для акриловых ванн или для деликатных поверхностей) и откажитесь от жестких щеток, металлических мочалок и меламиновых губок. Нежелательно даже тереть покрытие жесткой бумагой (например, газетной) или сухой грубой тканью.

Также нельзя лить в чашу кипяток — ни для дезинфекции, ни для удаления пятен. Запрещается даже просто сливать горячую воду из бойлера или после кипячения белья. В большинстве случаев это приведет к деформации конструкции или пузырению верхнего слоя. В то же время чистить акриловую чашу парогенератором можно, если выбрать щадящий режим. Горячий пар хорошо справляется с мыльным налетом и плесенью.

От чего еще стоит отказаться? От бензина, ацетона и других агрессивных веществ. Причем небезопасные компоненты могут содержаться и во вполне обычной бытовой химии. Например, это может быть хлор, сильные кислоты, спирты либо щелочи. Поэтому, купив средство для сантехники, следует найти на нем надпись «подходит для акриловых ванн» либо внимательно изучить, из чего оно сделано и убедиться, что там нет опасных составляющих.

Также не стоит пытаться отмыть пятна с помощью скипидара, растворителей и разбавителей для краски — иногда так пытаются сделать по аналогии с эмалированными чугунными ваннами. Однако если последним такие составы в большинстве случаев не нанесут сильного вреда, то состояние акрила после такой обработки будет плачевным.

Как поддерживать чистоту

Вместо того чтобы тратить часы на оттирание ванны, не зная, получится ли вернуть ей сияющую белизну, лучше выполнять регулярную несложную уборку, которая поможет сохранить красоту сантехники и не позволит грязи прочно обосноваться на ней.

Для этого достаточно ополаскивать купель после каждого приема душа, а случайно разлитые агрессивные или ярко окрашенные жидкости сразу же вытирать. Раз в неделю стенки и дно надо промывать с мягким деликатным средством.

Чистить надо не только видимые части, но и все углы и щели, так как в них любит скапливаться плесень, которая потом распространится по всему помещению. Также во избежание этой проблемы следует регулярно проветривать комнату и позволять чаше полностью высыхать: на сухих поверхностях грибок не выживает.

Акрил легко царапается, поэтому следует свести к минимуму механическое воздействие на ванну. Нельзя ронять в нее тяжелые твердые предметы и острые инструменты (например, маникюрные ножнички или кусачки), стряхивать песок с обуви, а перед тем как помыть лапы питомцу, следует постелить резиновый коврик, который защитит дно от острых когтей.

Не замачивайте в ванне вещи со стиральным порошком — его компоненты могут повредить полимерный слой.

Акрил может пожелтеть под действием ультрафиолета, поэтому если в санузле есть окно, следите, чтобы солнце не светило на сантехнику.

Но даже при соблюдении всех правил после нескольких лет использования ванны на ней все равно появляются тонкие неглубокие царапины. В них легко забивается грязь, поэтому их желательно зашлифовать. Специально для этих целей продаются полировальные пасты. Также с их помощью можно убрать желтые пятна, которые не поддались химической обработке.