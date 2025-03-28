Чем подклеить обои, которые отклеились: выбираем клей и методы поклейки

Что делать, если на обоях появились пузыри или отклеились стыки? Делимся советами, как вернуть полотно на место.

Обнаружив после высыхания обоев отклеившиеся участки, не стоит паниковать. В большинстве случаев их можно аккуратно приклеить обратно так, что дефект будет совершенно незаметен. Чуть сложнее будет свести края полотен, если во время просушки они разошлись, однако и эта проблема решаема. Рассказываем, как исправить стыки обоев и что делать, если отделочный материал отстает от стены.

Как подклеить отстающие обои

Причины отклеивания

Чем лучше клеить

Как подклеить обои

— Как исправить стыки

— Как убрать пузыри и полости

— Как подклеить большой участок

Другие способы маскировки дефектов

Причины отклеивания

Иногда через день-два после поклейки обоев вдруг оказывается, что полотно сползает на пол, у него отошли края либо на нем появились пузыри и пустоты.

Очень часто это случается из-за плохой или неправильной подготовки стены. Ее поверхность нуждается в тщательной чистке, также ее обязательно надо загрунтовывать и сушить не менее суток, иначе клей будет плохо сцепляться. Кроме того, нормальному приклеиванию препятствуют любые неровности. Трещины, сколы, выступы — все это не позволяет отделочному материалу лечь ровно: обязательно возникают перекосы и деформации.

Также придется думать, чем подклеить обои, которые отклеились, если был выбран неправильный клей. Он должен быть не просто качественным, но и подходящим по составу. Например, нельзя клеить виниловые модели на средство для бумажных полотен, так как винил намного плотнее и тяжелее, а значит, клеящая субстанция не сможет удержать его на стене.

Проблемы возникают и при неправильной технике поклейки.

Если адгезивный состав наносится кистью, а не валиком, то промазать всю поверхность равномерно практически невозможно, а значит, где-то обои прилипнут намертво, а где-то не приклеятся вовсе.

Перед началом оклеивания следует внимательно прочитать инструкцию: многие современные материалы требуют нанесения клеящей массы только на стену. Если же намазать ею полотна, они могут промокнуть и разбухнуть, а при высыхании уменьшиться до первоначального размера, и если клей не успел схватиться, то они просто отпадут от стены либо появится заметные щели на стыках.

Специалисты рекомендуют наносить клей на стену более широкой полосой, чем рулон, иначе края полотна могут не приклеиться.

Среди других причин отставания декоративного покрытия можно назвать несоблюдение условий сушки: сырость в помещении, работающее отопление или включенный кондиционер, чрезмерный холод, сквозняки, прямой солнечный свет и т.д. В комнате, где сохнет отделка, должно быть +18… +30 градусов, влажность — не выше 50%, а окна и двери при этом следует закрыть. Можно включить бытовой осушитель воздуха, однако ни в коем случае нельзя использовать фен или тепловую пушку.

Иногда могут отклеиться и обои, провисевшие на стене немало времени. Это случается из-за деформации поверхности (например, при усадке дома), ее неправильной обработки, рассыхания клея (со временем он теряет адгезивные свойства) или его неподходящего количества. Иногда, хоть и нечасто, такое может происходить из-за нагрева стены, если в ней проходят трубы отопления. Также покрытие может отойти из-за форс-мажорных ситуаций, например, если затопили соседи.

Чем лучше клеить

Если отошел большой участок полотна, не обойтись без обойного клея. Поэтому не стоит выбрасывать его остатки, когда обои поклеены, ведь отстать от стены они могут и через несколько дней или даже недель. Однако если клеящее вещество было использовано полностью, придется искать другие варианты.

Когда проблема только в отгибающихся стыках, лучше всего купить специальное средство, предназначенное именно для этих целей. Оно более густое, не растекается и отличается высокой силой приклеивания. Более того, оно способно вернуть на место даже отделку, отошедшую вместе с верхним слоем шпатлевки.

Совет: использовать такие составы можно не только для отошедших краев полотна, но и для фиксации узкого и тонкого стенового декора, например, бордюров, а также для приклеивания обоев к пластиковым оконным откосам и другим нестандартным покрытиям.

Впрочем, не всегда под рукой есть специализированные клеи. В этом случае можно воспользоваться обычным ПВА — он клеит очень качественно и надежно. Однако у него есть серьезный минус — после высыхания он может пожелтеть, что будет заметно на светлых отделочных материалах. Поэтому прежде чем приступать к реновации стенового покрытия, лучше проверить на остатках обоев, как они поведут себя при контакте с ним.

Для очень маленьких участков подойдет клей-карандаш. Такое средство хорошо тем, что от него не промокнет и не растянется бумажная основа, оно не изменит цвет декоративного покрытия и к тому же работать с ним легко и просто — никаких брызг, капель и пятен, которые могут оставить следы на лицевой стороне отделки. Этот способ, в частности, поможет, если вас интересует, чем подклеить отклеившиеся обои на стыках.

Есть и народный метод для качественного приклеивания — клейстер из крахмала. Большие и тяжелые рулоны закрепить с его помощью вряд ли получится, однако для исправления небольших огрехов он отлично подойдет.

Приготовление клейстера очень простое. Надо вскипятить литр воды, а пока она закипает, засыпать 1 столовую ложку крахмала в половину стакана холодной воды и тщательно размешать. Затем крахмальную смесь тонкой струйкой заливают в кипящую жидкость, обязательно непрерывно помешивая и сделав огонь поменьше. Дальше надо варить получившееся средство в течение пары минут (не доводя до кипения), а как только оно начнет мутнеть и густеть, выключить. Пользоваться получившейся клеящей массой можно, как только она остынет.

В некоторых случаях вернуть отклеившиеся обои на место можно и с помощью более сильных составов — «жидких гвоздей», эпоксидного или суперклея. Однако это всегда вынужденные решения, к которым можно обращаться, только если никаких других вариантов нет, а стену совершенно не жалко: такие средства приклеят полотно настолько крепко, что при следующем ремонте понадобится немало усилий, чтобы снять его. Кроме того, эти вещества мгновенно схватываются, а значит, подвинуть или сместить обои, чтобы они легли максимально ровно, не получится.

Как подклеивать правильно

Как исправить стыки обоев после высыхания

Одна из самых распространенных проблем — отстающие от стены края рулона. Иногда это случается даже при использовании дорогих отделочных материалов и качественного клея. Ситуацию можно исправить, однако понадобится аккуратность, терпение и время.

Подготовьте тюбик с клеем и тряпку или салфетку для вытирания его излишков, из инструментов понадобятся резиновый валик для раскатывания обойного полотна и кисть (проверьте, чтобы у нее прочно держался ворс, иначе щетинки останутся под покрытием). Также может пригодиться нож, наждачная бумага и резиновый скребок.

Что нужно сделать?

Внимательно осмотрите поверхность под отклеившимся стыком: если они неровная или крошится, зачистите ее ножом или наждачкой до гладкого состояния и, при необходимости, пропылесосьте.

Используя кисть, смажьте выбранным клеем оба стыка, аккуратно прижмите их к стене и прокатайте валиком от середины к краям.

Вытрите излишки клея салфеткой или тряпкой либо удалите их с помощью резинового скребка.

Совет: многослойное виниловое покрытие можно прикрепить на положенное место не только клеем, но и двусторонним скотчем на бумажной основе.

Как убрать полости

Иногда в процессе высыхания обои начинают морщиться и на них появляются пузыри, наполненные воздухом или клеем.

Если таких дефектов очень много, лучше переклеить комнату с полным соблюдением технологии (качественно подготовить стены, использовать хороший клей, обеспечить отсутствие сквозняков в процессе сушки и т.д.). Однако когда таких проблемных мест буквально несколько, можно попробовать исправить ситуацию.

Что следует сделать?

Если пузырение стало очевидным, когда полотно еще не успело как следует прилипнуть к стене, можно попробовать разгладить дефекты резиновым валиком, пластиковым шпателем или мягкой тряпкой, двигая их от центра к краям и таким образом выгоняя из-под покрытия воздух и клей.

Небольшие полости прокалывают тонкой иголкой или булавкой, затем надавливают на вздувшиеся обои, чтобы убрать из-под них воздух или клеящее вещество, если оно еще не успело затвердеть.

Если проблема в застывших под поверхностью излишках клея, пузыри устраняют утюгом (прикладывая его на минимальном нагреве через ткань) или феном: в некоторых случаях схватившееся средство размягчается, и его удается распределить шпателем или валиком по большей площади стены, за счет чего полости становятся менее заметными. Однако этот метод подходит далеко не всем обоям, поэтому его обязательно пробуют сперва в незаметном месте (например, за шкафом или креслом).

Чтобы убрать большую полость, лезвием или очень острым ножом делают разрез в зависимости от ее размера: либо вдоль одного края (если она небольшая), либо крест-накрест по центру (для самых крупных карманов). Затем покрытие и стену смазывают клеем (если сложно заполнить им все пространство через небольшой разрез, используйте шприц) и прикладывают полотно, хорошенько прижимая его или прокатывая резиновым валиком. При этом следует соблюдать предельную осторожность, так как можно случайно сместить материал, что приведет к появлению новых изъянов.

Флизелиновое покрытие, которое не успело полностью схватиться, можно попробовать отделить от стены с ближайшего к пузырю края и прокатать валиком, чтобы выпустить воздух или излишки клея.

Совет: мелкие пузырьки на только что поклеенных бумажных обоях трогать не стоит, так как они появляются из-за разбухания влажного материала. По мере высыхания в большинстве случаев они исчезнут.

Как подклеить большой участок

Если отстало целое полотно или значительная его часть, то, скорее всего, есть серьезная проблема, и легко вернуть покрытие на место не удастся. А если даже получится приклеить его обратно, то надежность и долговечность такой отделки будет под большим вопросом. В большинстве случаев это значит, что стена не была подготовлена должным образом: ее недостаточно хорошо очистили или плохо загрунтовали. И сколько бы вы ни клеили отлетевшее полотно на это место, оно будет отпадать и дальше. Лучшее решение в такой ситуации — грамотная подготовка стены и поклейка всех обоев или только отставшей части заново.

Бывает, что часть отделки необходимо заменить по другим причинам, например, стены испортил когтями кот или разрисовали дети. Тогда надо приложить кусок обоев к поврежденному месту так, чтобы совпал рисунок, и вырезать кусок, который будет больше на 2-3 см по краям. Затем надо острым ножом прорезать старое покрытие до стены и снять его. После этого смажьте клеем поверхности и приклейте латку. Можно остановиться на этом этапе либо, пока клеящая масса не начала застывать, аккуратно прорезать новый слой обоев точно по краю заплатки и удалить лишнюю часть полотна — в этом случае место соединения будет практически незаметным.

Что делать, если видны стыки на обоях после поклейки

Помимо отклеивания с настенным покрытием может случиться и другая неприятность — расхождение стыков, когда полотна держатся крепко, но между их краями заметен кусок стены.

В такой ситуации можно попробовать растянуть обои. Для этого бумажный материал смачивается водой из пульверизатора на лицевой стороне вдоль кромки, а флизелиновые или виниловые модели аккуратно отделяются по краю от стены и увлажняются изнутри. Через 5-10 минут на полотна наносится любой прочно схватывающийся клей (предназначенный для стыков, ПВА и т.д.), после чего их прижимают к оклеиваемой поверхности, а затем с усилием распрямляют резиновым валиком, стараясь растянуть их так, чтобы между стыками не осталось пространства.

Впрочем, далеко не все обои можно растянуть, не повредив. На этот случай есть другие варианты решения проблемы.

Если отделка однотонная, можно натереть о наждачку неиспользованные куски полотен, смешать их с клеем ПВА и закрасить получившейся массой стыки.

Отделка с принтом, а щели достаточно широкие? Попробуйте подобрать латки, совпадающие по рисунку с местами, которые надо закрыть, и аккуратно приклейте их туда. Это очень кропотливая работа, однако результат обычно оправдывает затраченные усилия.

Для рельефных виниловых или флизелиновых обоев можно изготовить замазку из акрилового герметика или шпатлевки и колера (продаются в строительных магазинах).

Также можно закрасить стыки восковыми карандашами или маркерами для мебели. Однако оттеночный ряд этих изделий обычно довольно скромный, поэтому подобрать подходящий цвет можно далеко не всегда.

Если ни один из методов не помог, можно заклеить некрасивый стык декоративной лентой — обойным бордюром.