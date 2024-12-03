Чем утеплить каркасный дом: популярные материалы и особенности их применения

Чтобы в каркасной постройке было комфортно жить круглый год, она не сгнила в первую же зиму и простояла десятки лет, понадобится качественный утеплитель. Рассказываем, как его выбрать.

Решив использовать для постройки загородного жилища каркасную технологию, следует хорошо продумать вопросы теплоизоляции. Если подойти к ним грамотно и сделать все как надо, то внутри строения зимой будет тепло, дождливой осенью — сухо, а жарким летом — прохладно. Рассмотрим варианты, чем утеплить каркасный дом, — в каких его частях требуется теплоизоляция, какие материалы подойдут и каким требованиям они должны отвечать.

Как выбрать утеплитель для каркасника

Зачем нужно утепление

Требования к утеплителю

Чем утеплить

— Пенопласт

— Пенополистирол

— Стекловата

— Базальтовая вата

Вывод

Зачем нужно утепление

Классический каркасник представляет собой решетчатую конструкцию из брусьев, пространство между которыми заполняют утеплителем. Как правило, компании поставляют только сам каркас, кровлю и обшивку, а чем утеплить каркасный дом (для зимнего проживания, в том числе), владелец жилища решает сам.

В первую очередь теплоизоляция нужна, чтобы сохранять комфортный микроклимат в строении. Однако помимо этого очевидного преимущества, которое дает использование утеплителя, есть и другие плюсы.

Срок службы постройки значительно увеличивается, так как она защищена от резких похолоданий и внезапных потеплений, а значит, меньше деформируется при смене погоды.

Изоляция уберегает от появления грибка и плесени, которые при отсыревании зимой могут облюбовать деревянные части.

Также такая отделка дает возможность выровнять стены, а значит, расширяются возможности их финишной обработки декоративными материалами.

Теплоизоляция защищает от шума: в доме будет значительно тише.

Слой утеплителя оградит и от сильной жары, ведь он работает в обе стороны: не выпускает тепло наружу в холода, и не пропускает его внутрь летом.

Заизолированный пол частично прогревает землю, благодаря чему почва не деформируется от холода, а значит, не вытолкнет сваи даже в крепкие морозы.

Однако недостаточно просто наклеить внутри и снаружи постройки утепляющий слой. Его обязательно надо закрыть от внешних воздействий (осадков на улице и высокой влажности в помещении), иначе он быстро придет в негодность. Для защиты от сырости применяют паропроницаемую пленку и мембрану. При первых же морозах их отсутствие даст о себе знать.

Паропроницаемый слой крепится внутри дома и отводит лишнюю влагу, скапливающуюся в комнатах (она появляется при готовке еды, влажной уборке и даже при дыхании человека), а мембрана нужна для ветро- и гидроизоляции (она крепится на фасад): ее основные задачи — испарять мокрый воздух и не пускать капли дождя или растаявшего снега в строение.

Совет: показатели паропроницаемости мембраны должны быть не меньше, чем пленки для внутренней отделки, иначе она не сможет отдавать влажный воздух в атмосферу с нужной скоростью, и он начнет скапливаться в стене, увлажняя теплоизоляцию.

Требования к материалу

Далеко не каждый утеплитель может быть успешно использован для отделки каркасника. Поэтому при его выборе надо обратить внимание на ряд важных моментов.

Минимальная теплопроводность. Чем ниже этот показатель, тем тоньше будет слой утепляющей отделки.

Низкое водопоглощение. Чем меньше материал впитывает воду, тем лучше, так как при намокании он теряет свои теплоизолирующие свойства, а также сильно увеличивает вес и может начать сползать вниз под своей массой.

Пожаробезопасность. Утеплитель должен быть негорючим и не выделять опасных веществ при тлении.

Экологичность. Отделка не должна быть токсичной.

Герметичность. Если материал невозможно уложить встык и загерметизировать щели, через оставшиеся промежутки будет выходить тепло, и все старания утеплить дом сведутся на нет.

Еще один нюанс, не влияющий прямо на качество теплоизоляции, но имеющий принципиальное значение при выборе, чем утеплить дом, — простота укладки. Так, например, из-за сложностей применения вполне эффективные и практичные пенополиуретан и эковата используются достаточно редко. Хотя оба этих материала прекрасно сохраняют тепло и долговечны, они мало востребованы, так как их неудобно наносить: для этого требуется специальное оборудование. Вдобавок к этому оба вещества достаточно дорогие, а ППУ еще и ядовит в жидком виде.

Правильное утепление каркасного дома — какой материал выбрать?

Пенопласт

Недорогой, легкий, долговечный и обладающий одними из лучших теплоизоляционными свойствами, этот материал, тем не менее, применяют ограниченно. Причина этого в ряде его минусов: он горюч, не пропускает влагу и может крепиться только на безукоризненно ровные поверхности. К тому же его бывает сложно установить встык без зазоров, а даже небольшие отверстия в изоляционном слое будут способствовать выходу нагретого воздуха.

В жилых комнатах, на кухне и в санузле использовать такой утеплитель нежелательно, однако для отделки пристройки или подсобных помещений, где нет источников открытого огня и сырости, он будет хорошим выбором.

Совет: не применяйте пенопластовую отделку там, где хранятся припасы, так как грызуны с удовольствием обоснуются в ней, наделав множество дыр и устроив себе комфортные норки.

Крепить материал предельно просто: он садится на клей, а при необходимости дополнительно укрепляется дюбелями с большой шляпкой или армирующей сеткой.

Пенополистирол

Это усовершенствованный вариант пенопласта. Он более прочный и менее горючий за счет добавок, приводящих к самозатуханию. Пенополистирол не крошится, хорошо выдерживает нагрузки (в том числе, при деформации каркаса дома), не подвержен появлению плесени и не боится бактерий.

Однако, как и его предшественник, он плохо отводит влагу и водяной пар, а значит, его можно использовать только в сухих помещениях, где организована вентиляция.

Еще один минус такого утеплителя в том, что при неправильной эксплуатации он может превращаться из вполне безопасного в относительно вредный. При слишком сильном нагреве (например, на солнечной стороне дома), контакте с агрессивными веществами, механических повреждениях и т.д. может начаться его деполимеризация, при которой выделяется стирол — токсичное для организма вещество. Поэтому, продумывая, как утеплить стены каркасного дома пенополистиролом, надо обязательно предусмотреть защиту для него: он не должен нагреваться, промокать от осадков или находиться под прямыми УФ-лучами.

Установка плит из этого материала такая же, как и пенопластовых.

Стекловата

Это вещество, получаемое из стеклобоя и кварцевого песка, — вариант минеральной ваты. Оно хорошо держит тепло, пожаробезопасно и очень дешево стоит.

И все же минусов у материала значительно больше: с течением времени он слеживается и требует замены, тонкие волокна легко разрушаются от малейшего воздействия, а гигроскопичность материала выше, чем у аналогов. Но самый большой недостаток — потенциальный вред для здоровья. Стекловата очень хрупкая и легко ломается, а ее мельчайшие осколки, не видимые глазу, могут оседать на коже, вызывая раздражение и зуд, или попадать в легкие, становясь причиной серьезных заболеваний. И хотя современные технологии производства значительно уменьшили эти негативные эффекты, полностью устранить их сложно, поэтому такой утеплитель рекомендуется использовать только снаружи стен.

Несмотря на недостатки стекловаты, утепление каркасного дома с ее помощью по-прежнему популярно, поскольку выполнить его очень просто. Сперва к стене прибиваются деревянные брусья с шагом на сантиметр меньше ширины теплоизоляционного мата. Затем плиты утеплителя вставляются между лагами и накрываются пароизоляционной пленкой. Остается обшить материал вагонкой или гипсокартоном под финишную отделку.

Базальтовая вата

Это еще одна разновидность минеральной ваты. Однако ее делают не на основе стекла, а из отходов горных пород. Она получается прочнее стеклянной, практически не впитывает воду (но при этом пропускает водяной пар) и не слеживается под своим весом. К тому же она безопасна для живущих в доме — ее волокна плотнее и лучше сцеплены друг с другом, поэтому они не могут случайно оторваться и попасть на кожу, слизистые оболочки или внутрь организма.

Но самое главное, что базальтовая вата максимально сохраняет тепло: с ней даже при минимальной толщине утепления каркасный дом будет приспособлен для жизни в нем зимой.

Этот материал считается лучшим и универсальным: его можно использовать как внутри, так и снаружи, во влажных и сухих помещениях, при этом его расход будет минимально возможным. Единственный минус — высокая цена. Отделать весь дом обойдется в солидную сумму, и именно поэтому по-прежнему остаются популярными более дешевые, хоть и менее практичные варианты утеплителя, перечисленные выше.

Этапы установки этого материала на наружные стены напоминают работу со стекловатой, однако их список будет больше, так как базальтовый утеплитель заметно тяжелее и имеет другие особенности.

На подготовленную поверхность строительным степлером прибивают пленку для пароизоляции.

Деревянные бруски-направляющие закрепляют на стене с шагом чуть меньше размера утепляющей плиты.

Базальтовую вату аккуратно вставляют в получившиеся ячейки, предварительно нанеся минеральный клей или клей-пену на сам материал и на стену.

Дополнительно теплоизоляцию фиксируют тарельчатыми дюбелями или саморезами в большими шляпками (это поможет удержать тяжелый материал от сползания вниз и предотвратит его расслаивание).

Поверх слоя утеплителя кладут мембрану и делают обрешетку — она создаст необходимый вентзазор. После этого можно выполнять отделку фасада.

Совет: при невысокой плотности материала или когда крепится его очень тонкий слой (например, при отделке дома в южных регионах), достаточно использовать один метод крепления, не дополняя его другими (например, посадить плиты только на клей или только на дюбели)

Создание теплоизоляционного слоя с помощью базальтовой ваты достаточно сложное занятие и лучше доверить его профессионалам, особенно если планируется его установка в труднодоступных местах — на скате крыши, на высоте и т.д.

Что в итоге лучше выбрать для стен, пола и крыши

Для постоянного проживания в строении надо защищать от холода буквально все: стены внутри, снаружи, кровлю и пол. Впрочем, даже не планируя зимовать в каркаснике, о теплоизоляции все равно придется задуматься, так как все части постройки представляют собой деревянные решетки с большими промежутками, которые надо чем-то заполнять — как правило, для этого используют различные утеплители.

Чем утеплить стены каркасного дома? Фасады отделывают материалами, устойчивыми к капризам погоды (с этой точки зрения себя хорошо зарекомендовали пенопласт и экструдированный или вспененный полистирол), а внутренние поверхности — самыми безвредными (лучший выбор — базальтовая вата). Также надо учитывать особенности постройки: чем она основательнее, тем более тяжелую отделку можно использовать. Если же стены и фундамент дома могут не выдержать большого веса утеплителя, лучше выбрать самые легкие материалы (хотя бы для наружной отделки) — пенопласт и пенополистирол.

Совет: лучше всего утеплять каркасник и внутри, и снаружи, но если такой возможности нет, то выбирайте наружное утепление. В этом случае стена будет прогреваться теплом от помещений. Если же положить только внутреннюю изоляцию, то при сильных морозах холод будет проникать вглубь фасадов, что рано или поздно приведет к появлению конденсата на стыке утеплителя и дерева даже при соблюдении всех норм и правил устройства теплоизоляции.

Если стоит вопрос, чем утеплить пол в каркасном доме, то подойдут практически все материалы. Самыми дешевыми и практичными будут пенопласт и пенополистирол. При этом последний более предпочтителен, поскольку он жестче, менее горюч и практически не впитывает воду. Однако оба этих варианта проигрывают базальтовой вате, так как она экологична и безопасна, поэтому в жилых помещениях стараются использовать именно ее.

Нежилые части дома (подвал, кладовая, гараж и т.д.) можно утеплять пенополистиролом: он дешевый, не пропускает влагу и препятствует проникновению холода. Также он отлично подходит для отделки фундамента. Можно заменить его стекловатой: обладая теми же достоинствами (бюджетность, малая масса), она вдобавок не горюча и не нравится мышам и другим грызунам.

В то же время ни тот, ни другой материал не следует использовать для комнат, где постоянно находятся люди: пенополистирол небезопасен при возгораниях и нарушает отведение влажного воздуха, а стекловата может распадаться на мельчайшие волокна с острыми частицами стекла, которые очень вредны.

Рассматривая, чем правильно утеплить каркасный дом изнутри, нельзя не упомянуть крышу, так как потери тепла через кровлю весьма значительны. Для ее отделки желательно использовать одновременно теплый и легкий материал, ведь перекрытия могут не выдержать плотной тяжелой массы. Поэтому базальтовая вата, которая в других местах всегда является вариантом первого выбора, здесь может оказаться некстати, поскольку у нее наибольший вес. Вдобавок она хорошо впитывает влагу, а значит, при ее использовании нужна качественная мембрана, ведь на холодном чердаке может появляться конденсат. Исходя из этого, пенопластовый или пенополистирольный утеплитель будут более предпочтительны: они не только в разы легче, но и не способны намокать.

Совет: непроницаемые материалы (пенопласт, вспененный полистирол) нельзя укладывать на деревянные стены в условиях повышенной влажности, например, в ванной или в сауне, так как на древесине будет концентрироваться влага и разрушать ее.