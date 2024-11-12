Четверо друзей-индийцев заживо сгорели в автомобиле Tesla в Канаде

Четверо друзей-индийцев заживо сгорели в автомобиле Tesla в Канаде

Четверо друзей-индийцев заживо сгорели в автомобиле Tesla в Канаде

Четыре индийца заживо сгорели в машине Tesla после того, как ее «электронные двери» вышли из строя, сообщает Zakon.kz.

По информации Hindustan Times, четверо друзей-индийцев, в том числе двое братьев и сестер, погибли в горящей Tesla в канадском Торонто 24 октября.

Погибшие были идентифицированы как Кетаба Гохил (29) и ее брат Нилрадж (25), Джайраджсингх Сисодия и Дигвиджай Патель.

Электромобиль загорелся после столкновения с ограждением.

Единственной выжившей в этом инциденте оказалась 20-летняя девушка, которую спасатели вытащили через окно горящей машины.

После инцидента безопасность конструкции Tesla была поставлена под сомнение. Чтобы открыться, двери электромобиля нуждаются в электропитании, поскольку их отпирает кнопка, а не ручки.

Капитан пожарной охраны Калгари Рэнди Шмитц отметил, что в случае аварии могло отказать электропитание, что серьезно осложнило разблокировку дверей.

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