Четыре аэропорта Вьетнама закрыли на сутки из-за тропического шторма

Четыре аэропорта Вьетнама закрыли на сутки из-за тропического шторма

Четыре аэропорта Вьетнама закрыли на сутки из-за тропического шторма

Тропический шторм «Трами» движется со стороны Филиппин к центральной части Вьетнама, как ожидается, в воскресенье он достигнет прибрежных вод, сохраняя скорость ветра до 32 метров в секунду с порывами до 46 метров, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал директор Национального центра гидрометеорологического прогнозирования Вьетнама Май Ван Кхием во время совещания с представителями профильных министерств, ведомств, а также руководства входящих в зону риска прибрежных провинций, передает ТАСС.

По данным Центра гидрометеорологического прогнозирования, воздействие шторма на Центральный Вьетнам будет значительным с точки зрения количества осадков. Ожидается, что в прибрежных провинциях их количество будет варьироваться от 300 до 500 мм, а в некоторых районах превысит и 700 мм.

«Заместитель министра сельского хозяйства и развития сельских районов Вьетнама Нгуен Хоанг Хиеп предупредил, что проливные дожди способны спровоцировать подъем воды в реках и сильные наводнения в некоторых районах. Он также призвал власти прибрежных провинций проявить особенную бдительность в отношении рисков эрозии почвы из-за сильных волн, которые может вызвать шторм», – пишет издание.

На фоне угрозы воздействия шторма Управление гражданской авиации Вьетнама приняло решение приостановить с утра воскресенья на сутки работу четырех аэропортов: двух международных – Дананг и Фубай и двух местных – Донгхой и Чулай.

Напомним, шторм «Трами» усилился из-за тропической депрессии у восточного побережья Филиппин 22 октября 2024 года. По данным Управления гражданской обороны страны, от удара стихии погибли более 80 человек и порядка 320 тысяч были вынуждены эвакуироваться из-за сильных дождей и вызванного ими паводка.

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