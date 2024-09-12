Четыре альпиниста погибли в Альпах от истощения

Четверо альпинистов из Италии и Южной Кореи были найдены мертвыми на самой высокой вершине Альп Монблан 10 сентября после того, как они пропали без вести, сообщает Zakon.kz.

7 сентября вечером в полицию поступило сообщение о «трех пропавших без вести альпинистских группах вблизи вершины Монблана в очень плохих погодных условиях».

По данным префектуры, группы отправились покорять Альпы «без проводников».

В течение трех дней с момента исчезновения альпинистов искали. Префектура Верхняя Савойя сообщила, что они «умерли от истощения», добавив, что спасатели, которые наконец прибыли на место, первыми обнаружили двух корейцев, рядом с которыми находились два итальянца.

Вертолет горной полиции, базирующейся в Анси, смог приземлиться около 13:30 и обнаружил тела на расстоянии от 100 до 200 метров от вершины.

Тела были спущены с горы, их семьям уже сообщили печальную новость.