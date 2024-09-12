Четыре альпиниста погибли в Альпах от истощения

Четыре альпиниста погибли в Альпах от истощения

Четыре альпиниста погибли в Альпах от истощения

Четверо альпинистов из Италии и Южной Кореи были найдены мертвыми на самой высокой вершине Альп Монблан 10 сентября после того, как они пропали без вести, сообщает Zakon.kz.

7 сентября вечером в полицию поступило сообщение о «трех пропавших без вести альпинистских группах вблизи вершины Монблана в очень плохих погодных условиях».

По данным префектуры, группы отправились покорять Альпы «без проводников».

В течение трех дней с момента исчезновения альпинистов искали. Префектура Верхняя Савойя сообщила, что они «умерли от истощения», добавив, что спасатели, которые наконец прибыли на место, первыми обнаружили двух корейцев, рядом с которыми находились два итальянца.

Вертолет горной полиции, базирующейся в Анси, смог приземлиться около 13:30 и обнаружил тела на расстоянии от 100 до 200 метров от вершины.

Тела были спущены с горы, их семьям уже сообщили печальную новость.

youcanchoose

Сотни людей спасаются бегством, остерегаясь извержении вулкана на Филиппинах

Сотни людей спасаются бегством, остерегаясь извержении вулкана на Филиппинах

MAC Colour Excess Gel Pencil Гелевый карандаш для глаз | The Last Word

MAC Colour Excess Gel Pencil Гелевый карандаш для глаз | The Last Word

Актер из «Солдатов» и «Гостьи из будущего» Борис Щербаков попал в больницу

Актер из «Солдатов» и «Гостьи из будущего» Борис Щербаков попал в больницу

Скелет кита-«шпиона» передадут в Музей естественной истории в Норвегии

Скелет кита-«шпиона» передадут в Музей естественной истории в Норвегии

Трамп и Харрис провели дебаты

Трамп и Харрис провели дебаты

На главного муфтия Таджикистана напали возле мечети

На главного муфтия Таджикистана напали возле мечети

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.