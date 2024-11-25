Число мигрантов в Нью-Йорке стало заметно меньше на фоне слов Трампа о массовой депортации

Мигранты стали покидать Нью-Йорк на фоне обещаний избранного президента США Дональда Трампа провести массовую депортацию, сообщает Zakon.kz.

По данным газеты The New York Times, снижение числа мигрантов в мегаполисе происходит почти пять месяцев подряд. Так, по состоянию на 17 ноября в приютах и других центрах приема мигрантов города насчитывалось около 57 тыс. человек, что на 17% меньше, чем в январе, когда их число достигало 69 тыс. Кроме того, количество пересечений американо-мексиканской границы упало до рекордно низкого уровня. Как считает газета, число мигрантов в Нью-Йорке продолжит снижаться и дальше.

Отмечается, что миграционный кризис стал одним из ключевых вопросов предвыборной борьбы в США. Республиканцы фактически обвиняют демократов в его резком обострении.