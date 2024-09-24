Число погибших на юге Ливана в результате атак Израиля увеличилось до 569

Число погибших на юге Ливана в результате атак Израиля увеличилось до 569

Число погибших на юге Ливана в результате атак Израиля увеличилось до 569

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Фирас Абъяд обновил данные о жертвах израильских бомбардировок южных районов страны, сообщает Zakon.kz.

По его словам, число погибших в результате ударов израильских ВВС по населенным пунктам в южной части Ливана увеличилось с 558 до 569 человек, ранены свыше 1,8 тыс.

«Среди жертв – 50 детей и 94 женщины, погибли также четыре сотрудника скорой помощи и еще 16 получили ранения, их машины подверглись ударам с воздуха. Я считаю, что атаки на медперсонал носили преднамеренный характер», – цитирует и.о. главы Минздрава ТАСС.

Он добавил, что в результате израильской бомбардировки разрушена больница в городе Бинт-Джбейль.

Как отметил Абъяд, медицинские учреждения Ливана работают в чрезвычайном режиме вторую неделю. «Больницы переполнены, и на врачей легла огромная нагрузка», – сказал он.

youcanchoose

Какие черты характера свойственны преступникам

Какие черты характера свойственны преступникам

70-летний тренер по скалолазанию в Германии делал обнаженные снимки девочек-подростков

70-летний тренер по скалолазанию в Германии делал обнаженные снимки девочек-подростков

Новый президент Шри-Ланки распускает парламент

Новый президент Шри-Ланки распускает парламент

Помада для губ `SHU` GONNA BE HOT матовая тон 411 светлая марсала

Помада для губ `SHU` GONNA BE HOT матовая тон 411 светлая марсала

В Москве за регулярные кражи вынесли приговор экс-помощнице Сергея Шнурова

В Москве за регулярные кражи вынесли приговор экс-помощнице Сергея Шнурова

Автобус с 15 туристами перевернулся в Турции

Автобус с 15 туристами перевернулся в Турции

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.