Число погибших на юге Ливана в результате атак Израиля увеличилось до 569

Исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Фирас Абъяд обновил данные о жертвах израильских бомбардировок южных районов страны, сообщает Zakon.kz.

По его словам, число погибших в результате ударов израильских ВВС по населенным пунктам в южной части Ливана увеличилось с 558 до 569 человек, ранены свыше 1,8 тыс.

«Среди жертв – 50 детей и 94 женщины, погибли также четыре сотрудника скорой помощи и еще 16 получили ранения, их машины подверглись ударам с воздуха. Я считаю, что атаки на медперсонал носили преднамеренный характер», – цитирует и.о. главы Минздрава ТАСС.

Он добавил, что в результате израильской бомбардировки разрушена больница в городе Бинт-Джбейль.