Число жертв израильских ударов по Ливану превысило 2,5 тысячи

Комитет чрезвычайных ситуаций Ливана заявил о том, что число погибших от ударов израильской армии с октября прошлого года возросло до 2530, сообщает Zakon.kz.

Пишут РИА Новости со ссылкой на отчет комитета.

«Общее количество жертв с начала израильской агрессии возросло до 2530, ранены 11 803», – говорится в заявлении.

Как уточняется, за последние сутки в разных районах Ливана от ударов ЦАХАЛ погибли 63 человека, еще 234 получили ранения.