Чистый камень, компания по продаже и обработке природного и искусственного камня

город: д. Юрлово

Район: Химки городской округ

Адрес: Пятницкое шоссе 11 километр, вл3

Индекс: 141544.0

Телефон: +7 (495) 510‒99‒64

Мобильный Телефон: +7‒926‒037‒25‒16

Сайт: http://clean-stone.ru

вид деятельности: Изделия из камня для помещений, Облицовочный камень, Отделочные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: выходной, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 09:00 до 19:00, Вс: выходной (зимний период: вт-сб 9:00-18:00)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду