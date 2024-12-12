Чита металл стандарт

город: Чита

Район: Чита городской округ

Адрес: Романовский тракт, 75 ст2

Индекс: 672014.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒914‒802‒99‒99

Сайт: nan

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Изделия из стеклопластика, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Системы водоотведения, Слесарно-монтажный инструмент, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат, Электроинструмент

Время работы: Пн: с 09:00 до 14:00, Вт: с 09:00 до 14:00, Ср: с 09:00 до 14:00, Чт: с 09:00 до 14:00, Пт: с 09:00 до 14:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду