Члены культа напали и убили взрослых и детей в Уганде

Не менее восьми человек, среди которых четверо детей, погибли в округе Кагади на западе Уганды, и еще восемь были госпитализировали в результате нападения членов культа, сообщает Zakon.kz.

По информации Monitor, трагедия произошла вечером 29 октября в 250 км от столицы Кампалы.

Как уточняется, среди восьми погибших четверо были детьми до 13 лет, одному из них было три года.

«Предварительное расследование показало, что члены некоего культа, название которого еще не установлено, напали на людей, большинство из которых являются членами их семей, и зарезали их», — говорится в сообщении.

Стражи порядка заявили, что двое из предполагаемых нападавших были убиты силами безопасности. Расследование продолжается, чтобы установить более подробную информацию о культе, добавили власти.