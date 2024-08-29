Что помогло Павлу Дурову выйти на свободу, рассказала известный астролог

С конца прошлой недели всех беспокоит судьба основателя Telegram Павла Дурова, которого задержали французские спецслужбы. Не прошла стороной это и известный российский астролог Василиса Володина, сообщает Zakon.kz.

Бывшая ведущая телепередачи «Давай поженимся!» 29 августа 2024 года рассказала, кто помог долларовому миллиардеру выйти на свободу, а также о том, когда ждать важных новостей по этой теме.

«Прекрасные трины Солнце – Юпитер выпустили Павла Дурова на свободу, хотя и не безусловную. Дальше все будет тянуться медленно и с политическим прицелом на интересы организаторов ареста. Очередных важных новостей по этой теме ждем не раньше понедельника, 2 сентября», – написала Василиса Володина в своем Telegram-канале.

Согласно информации из открытых источников, трин Солнце – Юпитер – это аспект лени, удачи и энергии. Считается одним из самых лучших для любых дел. Однако усиливает лень и склонность к полноте, потому худеть на нем не выйдет, а для того, чтобы ваши действия дали нужный вам результат, придется преодолевать лень.

Французские спецслужбы задержали Павла Дурова 24 августа 2024 года в парижском аэропорту Ле Бурже. Его подозревают в незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками, преступления против несовершеннолетних и мошенничество. В своем заявлении команда Telegram подчеркнула, что их генеральному директору «нечего скрывать».

28 августа суд в Париже освободил Павла Дурова из-под стражи, но ему запрещено покидать территорию Франции и он должен внести залог в размере 5 млн евро.