Что стало с иранской студенткой, раздевшейся на улице в знак протеста

Стала известная дальнейшая судьба студентки Исламского университета Азад в Тегеране, появившейся на улице в одном нижнем белье, сообщает Zakon.kz.

После международного осуждения судебные органы Ирана заявили 19 ноября, что студентку вернули домой без предъявления ей каких-либо обвинений, пишет Daily mail.

«Учитывая, что ее отправили в больницу и выяснилось, что она больна, ее передали семье… и против нее не было возбуждено ни одного дела», – заявил представитель судебной власти Асгар Джахангир.

Протест Дарьяи вызвал резкую реакцию со стороны официальных лиц в Иране, где после Исламской революции 1979 года для женщин стало обязательным покрывать шею и голову, а также одеваться скромно. Министр науки Хоссейн Симаи, курирующий университеты, назвал поступок студентки «безнравственным и нетрадиционным», добавив при этом, что ее не исключили из университета.

Представитель университета Амир Махджуб сообщал ранее, что «в полицейском участке выяснили, что она находилась под сильным психологическим давлением и страдает психическим расстройством».

Однако некоторые пользователи социальных сетей предположили, что действия женщины были преднамеренным протестом.

2 ноября иранская студентка разделась до нижнего белья в знак протеста против законов о хиджабе. Ее задержали сотрудники службы безопасности. Дарьяи арестовали, а позже увезли в психиатрическую больницу.