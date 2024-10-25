Что такое холодная сварка и как ей пользоваться: полезные советы для новичков

Рассказываем, что такое холодная сварка, какие есть разновидности, где они используются. Предлагаем подробные инструкции, как пользоваться разными видами клеящей мастики.

Для временного или постоянного соединения деталей из разных материалов и для восстановления их целостности можно использовать различные химические препараты. Это не только привычные полужидкие клеи, но и плотные мастики, которые после отвердения становятся очень прочными. К таким материалам относится холодная сварка, с помощью которой можно создавать соединения высокой прочности и надежности. Конечно, при условии правильного ее применения. Разберем все нюансы, как пользоваться холодной сваркой.

Все о холодной сварке

Что это такое

Разновидности

Плюсы и минусы

Как подготовить детали

Инструкции по использованию

— Жидкая мастика

— Эпоксидный пластилин

Правила безопасности

Что это такое

Под названием холодная сварка производят разные виды клеящих мастик. Все они представляют собой одно- или двухкомпонентный клей, в основе которого определенная разновидность эпоксидной смолы и соответствующий ей отвердитель. Кроме них в состав материала может входить наполнитель, который придает мастике специальные свойства. Сварка относится к клеям, но при этом от них отличается. Перечислим ее основные отличия.

Компоненты входящих в состав мастики ингредиентов запечатаны в микрокапсулы. Поэтому они не вступают в реакцию с воздухом и между собой.

Консистенция массы вязкая, плотная, почти твердая.

В зависимости от вида мастики в качестве наполнителя используют керамическую или металлическую пыль, минеральные волокна или порошок.

Состав холодной сварки определяет ее эксплуатационные характеристики и назначение. Например, жидкая масса для склеивания стыков линолеума после нанесения растворяет кромки, смешивается с ними, потом отвердевает. Получается очень прочный, почти незаметный стык. Если рассмотреть, как работает холодная сварка для металла, окажется, что действует она немного иначе. Пластичная масса прочно сцепляется с основой и через короткое время отвердевает. Получается надежная заплатка, прочный стык, восстановленный скол или мелкий фрагмент детали.

От марки эпоксидки зависит скорость схватывания и прочность соединения. В составе универсальных мастик смолы ЭД-6, ЭД-20, ЭД-16 и т.п. Они менее токсичны, но дают меньшую прочность и термостойкость. Для специальных смесей используют более токсичные модифицированные смолы. Например, для высокотемпературных мастик применяют хлорированные модифицированные смолы. Поэтому при работе с ними надо проявлять особенную осторожность.

Разновидности материала

Различают три вида холодной сварки. Кратко их охарактеризуем.

Жидкая. В комплекте два флакона. В один залит основной состав, во втором находится отвердитель. Перед нанесением жидкости смешиваются.

Полувязкая. Густая мастика, полностью готовая к применению. Продают в пластиковых ведрах или флаконах.

Твердая. Выпускают в форме пластичной массы. Есть два варианта ее расфасовки. В первом случае в комплекте две массы разного цвета, их нужно тщательно смешать перед использованием. Во втором варианте сварка продается в виде двухслойной «колбаски», в которой присутствуют две массы разного цвета. Перед нанесением композит необходимо размять.

Жидкие и полувязкие смеси предназначены для восстановления сколов, заделки тонких трещин, склеивания элементов сложной конфигурации и т.д. Такие составы лучше ложатся в стыки, ими удобнее склеивать детали. Они не предназначены для высокой термической нагрузки. Сухие (они же твердые) марки предназначены для восстановления целостности батарей, систем отопления, инженерных коммуникаций. С их помощью можно ставить временные заплаты на автомобильный глушитель, восстанавливать пластиковую кузовную облицовку, склеивать детали стальной и деревянной мебели.

Чаще всего холодную сварку используют в качестве «скорой помощи» при устранении аварии на инженерных коммуникациях, в сантехнических приборах, в автомобиле и т.п. Чтобы получить хороший результат, надо изучить состав и назначение материала. Так, универсальные смеси выдерживают нагрев только до 120°С, а термостойкие марки сохраняют свои свойства при 200°С. Поэтому универсальная сварка подойдет для ремонта батареи отопления, а для глушителя, например, надо выбрать термостойкую мастику.

Важно: холодную сварку запрещено использовать для починки посуды, предметов, контактирующих с пищей, средств личной гигиены и т.д. Даже после отвердения мастики часть непрореагировавших между собой токсичных ингредиентов может выпотевать на поверхность. Это опасно для здоровья.

Преимущества и недостатки использования клеящей мастики

Чтобы не было неприятных сюрпризов, перед применением холодной сварки стоит познакомиться с ее плюсами и минусами.

Плюсы

Достаточно высокая прочность соединения.

Доступность. Не нужно использовать дорогостоящее оборудование и инструменты.

инструменты. Можно ремонтировать детали без их предварительного демонтажа.

Легко дозируется и готовится к работе.

Простота использования.

Высокая скорость схватывания и отвердевания.

Хорошая адгезия к разным материалам.

Для хранения не нужны специальные условия.

Минусы

Качество соединения зависит от множества факторов, в том числе от подготовки материала и поверхности, температуры и влажности окружающей среды.

Нельзя заделать большие по площади дефекты.

При необходимости нанесения нескольких слоев процесс затягивается.

Исходя из этого можно сделать вывод, что холодная сварка незаменима в качестве «скорой помощи» в различных аварийных ситуациях. Однако ее используют только как временную меру, впоследствии необходим полноценный ремонт. В процессе нанесения очень важно точно следовать инструкции, иначе результат может оказаться не таким, как ожидалось.

Как подготовить детали

Вне зависимости от того, какой состав выбран, чтобы соединение получилось прочным, надо правильно подготовить склеиваемые детали. Делают это так:

Механическая чистка. На склеиваемых поверхностях не должно остаться грязи, ржавчины, какого-либо налета. Поэтому деталь тщательно очищают. В рекомендациях, как использовать холодную сварку для металла, подчеркивается, что в этом случае при чистке желательно использовать электроинструменты с абразивными насадками. Они оставят на зачищаемой основе царапины, которые улучшат адгезию материала. Сушка. После чистки детали надо тщательно просушить. Присутствие даже небольшого количества влаги отрицательно сказывается на качестве шва, поскольку жидкость становится препятствием для полноценного контакта основы и клея. Поэтому заготовку тщательно протирают ветошью, высушивают феном. Обезжиривание. Маслянистые вещества и жир обладают малой химической активностью, поэтому мешают клеящей мастике контактировать с основой. Их нужно обязательно убирать с поверхности. Для этого используют растворители для ЛКМ типа уайт-спирита или ацетона, специальные обезжириватели.

После обезжиривания заготовки еще раз насухо протирают или сушат. Теперь они готовы для склеивания.

2 способа, как наносить холодную сварку

Как накладывать жидкую массу

Это может быть одно-или двухкомпонентная мастика. Первая готова к использованию, вторую надо готовить к нанесению. В упаковке такого клея два флакона со смолой и отвердителем. Обычно это одинаковые по консистенции жидкости разного цвета. Это облегчает процесс смешивания. Если материал принесли из холодного помещения, то перед работой он должен нагреться до комнатной температуры.

Предлагаем пошаговую инструкцию, как работать с двухкомпонентной жидкой мастикой:

Возьмите стеклянную или керамическую емкость, металлический или пластиковый шпатель для смешивания. Точно по инструкции отмерьте необходимое количество каждого компонента, вылейте их в емкость. Смешайте ингредиенты до получения смеси однородного цвета. Нанесите состав на поверхность, если нужно, используйте стекловолокно для армирования. Для приклеивания нанесите клей на стык, сложите детали и сильно прижмите. Удерживайте в таком положении, пока мастика не схватится. Время уточните на упаковке.

Сроки высыхания зависят от разновидности клея. В среднем через 10 минут после нанесения мастики нужно убрать ее излишки. Через 40-45 минут обрезают отвердевший материал, через 1,5-2 часа можно приступать к шлифовке, если это нужно.

Инструкция, как пользоваться холодной сваркой эпоксидный пластилин

С твердой массой работают иначе. Для примера мы подготовили инструкцию, как пользоваться холодной сваркой для металла для ремонта батареи.

Вскройте упаковку сухим острым ножом. Отмерьте нужное количество мастики, отрежьте ее сухим ножом. Важно, держите лезвие строго поперек упаковки, иначе можно нарушить пропорции компонентов. Наденьте латексные перчатки, смочите их водой. Разомните мастику в руках, чтобы она стала однородной по цвету. Придайте мастике нужную форму. Если надо поставить заплатку, скатайте шарик, для заделки щели или соединения двух деталей скатайте тонкую «колбаску». Подготовленную мастику наложите на ремонтируемый участок. Плотно прижмите, равномерно распределите по поверхности так, чтобы дефект был полностью перекрыт и материал частично закрывал участок около него. Дайте полностью высохнуть и отвердеть. Время отвердения указано на упаковке.

После полного отвердения отремонтированный участок при необходимости можно шлифовать, красить, полировать.

Правила безопасности

Компоненты, входящие в состав холодной сварки, токсичны. Поэтому при работе с материалом нужно помнить о безопасности: