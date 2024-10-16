Чудесное спасение: Россиянин 10 недель дрейфовал в море у побережья Сибири

Запас еды и пойманная рыба помогли выжить жителю Бурятии, который 67 дней дрейфовал на лодке в Охотском море, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, 9 августа Сергей Пичугин, его брат Михаил и сын Илья выдвинулись в Охотское море на лодке катамаранного типа «Байкат 470». Вскоре связь с ними пропала.

Людей искали на вертолетах, но безуспешно. 14 октября катамаран обнаружили рыбаки у берегов Камчатки. Из троих выжил только 46-летний Михаил Пичугин. Тела погибших находились там же, на катамаране.

Спасенного мужчину доставили в Магадан.

Агентство ГО и ЧС Бурятии сообщило, что трое туристов были из Улан-Удэ. Они планировали проплыть от мыса Перовского в Хабаровском крае до города Оха на Сахалине.

Спасатели напомнили, что в особо критичных ситуациях, оставаясь без пресной воды в море, люди пьют и морскую воду, выпаривая соль.

Выживший Пичугин после двух месяцев дрейфа не выглядел критично истощенным – возможно, ему помог лишний вес.