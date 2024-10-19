CNN: Тело лидера ХАМАС Яхьи Синвара могут обменять на удерживаемых в Газе заложников

Тело лидера ХАМАС Яхьи Синвара может быть использовано в качестве «разменной монеты» в обмен на освобождение израильских заложников, удерживаемых в Газе, сообщает Zakon.kz.

Об этом CNN сообщил источник, непосредственно знакомый с этим вопросом.

По словам источников, останки Синвара в настоящее время хранятся в секретном месте в Израиле. Обеспечение освобождения заложников, вероятно, будет приоритетом Израиля при принятии решения о том, как использовать останки человека.

Сейчас более 100 заложников, захваченных во время нападений под руководством ХАМАСА, остаются в плену в Газе. Израильские власти в настоящее время обдумывают, как «быстро оказать давление» на ХАМАС.

«Если ХАМАС хочет обменять его останки на израильтян, живых или мертвых, тогда хорошо», – сказал израильский дипломатический источник.

Вместе с тем он отметил, что возвращение останков Синвара в Газу при любых обстоятельствах может привести к сплочению сторонников ХАМАСА.