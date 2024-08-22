Colorbar Browful Sculpt Pencil Механический карандаш для бровей | 2 Cool Brunette

Colorbar Browful Sculpt Pencil Механический карандаш для бровей | 2 Cool Brunette

Colorbar Browful Sculpt Pencil Механический карандаш для бровей | 2 Cool Brunette

Colorbar Browful Sculpt Pencil Механический карандаш для бровей | 2 Cool Brunette

Описание

Двусторонний механический карандаш для естественного и выразительного макияжа бровей.

Кремово-пудровая формула легко распределяется и заполняет даже неровные участки.

Содержит идеально сбалансированный комплекс воска и пигмента для легкой растушевки и безупречного нанесения.

Овальная щеточка приподнимает волоски и моментально растушевывает пигмент.

Нанесение одним движением, регулируемое покрытие от среднего до плотного.

Не размазывается и не растекается.
Не нужно затачивать.

Результат — Контур

Продукт — Карандаш для бровей

Вес, гр — 0,24

Категория — Макияж

Производство — Китай

Для — женщин

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