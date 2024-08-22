Colorbar Browful Sculpt Pencil Механический карандаш для бровей | 2 Cool Brunette
Colorbar Browful Sculpt Pencil Механический карандаш для бровей | 2 Cool Brunette
Описание
Двусторонний механический карандаш для естественного и выразительного макияжа бровей.
Кремово-пудровая формула легко распределяется и заполняет даже неровные участки.
Содержит идеально сбалансированный комплекс воска и пигмента для легкой растушевки и безупречного нанесения.
Овальная щеточка приподнимает волоски и моментально растушевывает пигмент.
Нанесение одним движением, регулируемое покрытие от среднего до плотного.
Не размазывается и не растекается.
Не нужно затачивать.
Результат — Контур
Продукт — Карандаш для бровей
Вес, гр — 0,24
Категория — Макияж
Производство — Китай
Для — женщин