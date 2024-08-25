Colorbar Ultimate Illusion Volumizing Mascara Тушь для объема ресниц

Colorbar Ultimate Illusion Volumizing Mascara Тушь для объема ресниц

Colorbar Ultimate Illusion Volumizing Mascara Тушь для объема ресниц

Colorbar Ultimate Illusion Volumizing Mascara Тушь для объема ресниц

Описание

Ощутите чарующий эффект туши для максимального объема ресниц.
Ultimate Illusion Mascara обеспечивает распахнутый взгляд, невесомую текстуру и интенсивный объем со всех ракурсов!

• Особая щеточка,которая покрывает и подкручивает каждую ресничку
• Создает эффект накладных ресниц
• Придает объем даже тонким ресницам
• Высокопигментированная формула обеспечивает интенсивный цвет
• Водостойкая

Не содержит парабенов.
Не тестируется на животных.
Подходит для веганов.

Оттенок: черный.

Результат — Объем

Продукт — Тушь для ресниц

Объем, мл — 9

Категория — Макияж

Производство — Индия

Для — женщин

youcanchoose

Мужчин в Узбекистане начали штрафовать за ношение бороды

Мужчин в Узбекистане начали штрафовать за ношение бороды

МВД России обратилось к выходцам из Центральной Азии из-за возможных терактов

МВД России обратилось к выходцам из Центральной Азии из-за возможных терактов

Colorbar Browful Sculpt Pencil Механический карандаш для бровей | 1 Grey Brunette

Colorbar Browful Sculpt Pencil Механический карандаш для бровей | 1 Grey Brunette

Почему «Хезболла» отложила удар по Израилю

Почему «Хезболла» отложила удар по Израилю

Впервые о задержании Павла Дурова высказалась команда Telegram

Впервые о задержании Павла Дурова высказалась команда Telegram

Пассажиров экстренно эвакуировали из аэропорта в Париже

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.