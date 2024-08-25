Colorbar Ultimate Illusion Volumizing Mascara Тушь для объема ресниц

Colorbar Ultimate Illusion Volumizing Mascara Тушь для объема ресниц

Описание

Ощутите чарующий эффект туши для максимального объема ресниц.

Ultimate Illusion Mascara обеспечивает распахнутый взгляд, невесомую текстуру и интенсивный объем со всех ракурсов!

• Особая щеточка,которая покрывает и подкручивает каждую ресничку

• Создает эффект накладных ресниц

• Придает объем даже тонким ресницам

• Высокопигментированная формула обеспечивает интенсивный цвет

• Водостойкая

Не содержит парабенов.

Не тестируется на животных.

Подходит для веганов.

Оттенок: черный.

Результат — Объем

Продукт — Тушь для ресниц

Объем, мл — 9

Категория — Макияж

Производство — Индия

Для — женщин