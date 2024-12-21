Дабл-ю, торговый дом
город: Санкт-Петербург
Район: nan
Адрес: Мебельная улица, 12 к1 лит А
Индекс: 197374.0
Телефон: +7 (812) 244‒75‒81
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://www.dabl-you.ru
вид деятельности: Керамическая плитка / Кафель, Кирпич, Облицовочный камень, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк