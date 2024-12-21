Дабл-ю, торговый дом

город: Санкт-Петербург

Район: nan

Адрес: Мебельная улица, 12 к1 лит А

Индекс: 197374.0

Телефон: +7 (812) 244‒75‒81

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://www.dabl-you.ru

вид деятельности: Керамическая плитка / Кафель, Кирпич, Облицовочный камень, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк