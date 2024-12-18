Дачник, оптово-розничная база
город: Чита
Район: Чита городской округ
Адрес: Кутузовский проезд, 2а ст1
Индекс: nan
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒914‒436‒01‒08
Сайт: nan
вид деятельности: Бензиновое / дизельное оборудование, Бензоинструмент, Бытовая техника, Бытовая химия, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Зоотовары, Изделия из стеклопластика, Кабель / Провод, Канцелярские товары / Учебные принадлежности, Карнизы, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Насосное оборудование, Оборудование для очистки воды, Огнеупорные материалы / изделия, Оргст
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 19:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду