Дачник, оптово-розничная база

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Время работы: Ежедневно с 09:00 до 19:00

вид деятельности: Бензиновое / дизельное оборудование, Бензоинструмент, Бытовая техника, Бытовая химия, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Зоотовары, Изделия из стеклопластика, Кабель / Провод, Канцелярские товары / Учебные принадлежности, Карнизы, Кирпич, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Насосное оборудование, Оборудование для очистки воды, Огнеупорные материалы / изделия, Оргст