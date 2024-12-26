ДальСтройКрепеж, оптово-розничная компания

город: Артем

Район: Артёмовский городской округ

Адрес: nan

Индекс: 692770.0

Телефон: +7 (423) 268‒88‒15

Мобильный Телефон: +7‒924‒269‒44‒14

Сайт: nan

вид деятельности: Герметики / Клеи, Крепёжные изделия, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:30, Вт: с 09:00 до 17:30, Ср: с 09:00 до 17:30, Чт: с 09:00 до 17:30, Пт: с 09:00 до 17:30, Сб: с 10:00 до 16:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк