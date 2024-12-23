Данвейcтрой, торгово-строительная компания

город: Челябинск

Район: Челябинский городской округ

Адрес: улица Игуменка (автодорога Меридиан), 25/4

Индекс: 454108.0

Телефон: +7 (351) 223‒03‒75

Мобильный Телефон: +7‒919‒123‒58‒25

Сайт: nan

вид деятельности: Кровельные материалы, Строительные материалы, Строительство бань / саун, Строительство дач / коттеджей, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк