ДаонаДекор, оптово-розничная компания
город: Тольятти
Район: Тольятти городской округ
Адрес: улица Маршала Жукова, 2
Индекс: 445051.0
Телефон: +7 (8482) 61‒77‒51
Мобильный Телефон: +7‒927‒891‒77‒51
Сайт: http://www.daonadecor.ru
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду