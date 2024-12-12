ДаонаДекор, оптово-розничная компания

город: Тольятти

Район: Тольятти городской округ

Адрес: улица Маршала Жукова, 2

Индекс: 445051.0

Телефон: +7 (8482) 61‒77‒51

Мобильный Телефон: +7‒927‒891‒77‒51

Сайт: http://www.daonadecor.ru

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду