Дарис, торгово-монтажная компания

город: Москва

Район: nan

Адрес: Волоколамское шоссе, 142 ст1

Индекс: 125464.0

Телефон: +7 (495) 649‒67‒62

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://montaz.darys.ru

вид деятельности: Интерьерные лестницы / Ограждения, Кровельные материалы, Кровельные работы, Окна, Системы водоотведения, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 19:00, Вт: с 09:00 до 19:00, Ср: с 09:00 до 19:00, Чт: с 09:00 до 19:00, Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком