Дарвуд, компания
город: Сыктывкар
Район: Сыктывкар городской округ
Адрес: улица Лесопарковая, 36/2
Индекс: 167000.0
Телефон: +7 (8212) 223‒081
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://11vorot.ru
вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Входные группы, Окна, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи: пн-пт)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты