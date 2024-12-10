Дарвуд, компания

город: Сыктывкар

Район: Сыктывкар городской округ

Адрес: улица Лесопарковая, 36/2

Индекс: 167000.0

Телефон: +7 (8212) 223‒081

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://11vorot.ru

вид деятельности: Автоматические ворота / шлагбаумы, Входные группы, Окна, Системы перегородок, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи: пн-пт)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты