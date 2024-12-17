Дарья, металлобаза
город: Невинномысск
Район: Невинномысск городской округ
Адрес: Монтажная улица, 30
Индекс: nan
Телефон: +7 (86554) 9‒58‒56
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://darimet.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 13:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты