Дарья, металлобаза

город: Невинномысск

Район: Невинномысск городской округ

Адрес: Монтажная улица, 30

Индекс: nan

Телефон: +7 (86554) 9‒58‒56

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://darimet.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 08:00 до 13:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты