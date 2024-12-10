DasHaus.Klinker, торговая компания
город: Нижний Новгород
Район: Нижний Новгород городской округ
Адрес: Верхне-Волжская набережная, 2
Индекс: 603005.0
Телефон: +7 (831) 423‒46‒06
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://d-haus.ru
вид деятельности: Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Кирпич, Кровельные материалы, Облицовочный камень, Отделочные материалы, Строительные блоки, Теплоизоляционные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Оплата по QR-коду