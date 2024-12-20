DeckingMarket, торгово-производственная компания

город: Ижевск

Район: Ижевск городской округ

Адрес: Пойма, 7

Индекс: 426028.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒909‒060‒70‒32

Сайт: http://deckingmarket.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Напольные покрытия / Комплектующие, Печи / камины для помещений, Садово-парковая мебель / Аксессуары, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты