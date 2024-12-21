Deckland, торговый дом

город: Уфа

Район: Уфа городской округ

Адрес: Менделеева, 158

Индекс: 450080.0

Телефон: +7 (347) 287‒10‒99

Мобильный Телефон: +7‒919‒155‒20‒34

Сайт: http://www.xn--80ahbczgp.xn--p1ai

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Напольные покрытия / Комплектующие, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 14:00, Вт: с 10:00 до 14:00, Ср: с 10:00 до 14:00, Чт: с 10:00 до 14:00, Пт: с 10:00 до 14:00, Сб: с 11:00 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду