DeckTerrace, компания
город: Обнинск
Район: Обнинск городской округ
Адрес: Киевское шоссе, 33 к10
Индекс: nan
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒910‒511‒55‒88
Сайт: http://deckterrace.ru
вид деятельности: Напольные покрытия / Комплектующие, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 10:00 до 15:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк