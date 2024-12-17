DeckTerrace, компания

город: Обнинск

Район: Обнинск городской округ

Адрес: Киевское шоссе, 33 к10

Индекс: nan

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒910‒511‒55‒88

Сайт: http://deckterrace.ru

вид деятельности: Напольные покрытия / Комплектующие, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 18:00, Вс: с 10:00 до 15:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк