Decole, шоурум отделочных материалов
город: Астрахань
Район: Астрахань городской округ
Адрес: Адмиралтейская улица, 30
Индекс: 414040.0
Телефон: +7 (8512) 29‒88‒67
Мобильный Телефон: +7‒967‒829‒88‒67
Сайт: http://decole.ru
вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Дизайн интерьеров, Ковры, Лакокрасочные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Отделочные материалы, Портьерные ткани / Шторы, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду