Decole, шоурум отделочных материалов

город: Астрахань

Район: Астрахань городской округ

Адрес: Адмиралтейская улица, 30

Индекс: 414040.0

Телефон: +7 (8512) 29‒88‒67

Мобильный Телефон: +7‒967‒829‒88‒67

Сайт: http://decole.ru

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Дизайн интерьеров, Ковры, Лакокрасочные материалы, Напольные покрытия / Комплектующие, Обои, Отделочные материалы, Портьерные ткани / Шторы, Стеновые панели, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду